الاحتلال الإسرائيلي يبرم اتفاقًا مع أذربيجان لبيع أقمار اصطناعية

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مبرم بين صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) مع شركة أذربيجانية لصناعة الفضاء لبيعها قمرين اصطناعيين متطورين.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) ابرمت عن اتفاقًا مع شركة (Azercosmos) الأذرية لصناعة الفضاء، لبيعها قمرين اصطناعيين.

وتتميز أقمار الشركة "الإسرائيلية"، وفق الصحيفة العبرية، بعمر خدمة طويل وقدرات تصوير عالية الدقة.

واعتبرت هذه الصفقة أنها تمثل تقدما في التعاون بين الشركتين.

وسيزود الاتفاق الاحتلال، أذربيجان بقمرين ضمن برنامج (Azersky-2)، بالإضافة إلى تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية.

وسيساهم المشروع، في تطوير التعاون الفضائي بين الجانبين، كما يقول رئيس مجلس إدارة الشركة الأذربة صامد الديم أسدوف.

وستطلق الشركتان، في إطار هذا الاتفاق، عددا من المشاريع الأخرى تشمل بناء مراكز جديدة للابتكار وبرامج أكاديمية وتعليمية.