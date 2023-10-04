كلمة مهمة للقائد العجوري.. تفاصيل العرض العسكري لسرايا القدس الأضخم في تاريخ المقاومة الفلسطينية

فلسطين اليوم

كشف مصدر عسكري في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 4/10/2023 أن المسير العسكري المهيب هو الأضخم في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

وقال المصدر في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن المسير العسكري الذي يبدأ عصر اليوم في غزة يأتي بالتزامن مع إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 حيث سيُلقي قائد الدائرة العسكرية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري كلمة رئيسية خلال المناورة تحمل في مضامينها رسائل واضحة للاحتلال الصهيوني.

وبين المصدر، أن آلاف من المقاتلين سيشاركون في المسير الراجل والمحمول، حيث تشارك فيه نحو 60 سرية تحمل أسماء الشهداء الأبطال من سرايا القدس والمقاومة ومحور المقاومة.

وكشف، أن سرايا القدس ستكشف لأول مرة عن صواريخ جديدة ومتطورة وبمديات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة ثأر الأحرار قبل شهور ما يعكس استمرار حالة الإعداد والتجهيز لدى سرايا القدس.

وأوضح، أن كافة تشكيلات سرايا القدس ووحداتها العسكرية ستُشارك في العرض المهيب ما يعكس تطور سرايا القدس في نواحي العدد والخبرات والإمكانات والتشبث بالفكر المقاوم.

وأكد المصدر، أن العرض العسكري يتزامن واستباحة المستوطنين للمسجد الأقصى وهي رسالة بأن "سيف القدس" لا زال مُشرعاً، ورد المقاومة حاضر مطروح على الطاولة وبشكل دائم.

وقال :" المقاومة والجهاد الإسلامي ستظل متواصلة في الضفة ولن يسمح بشطبها أو تركها وحيدة تواجه العدوان وهي تأكيد على مبدأ وحدة الساحات كاستراتيجية لا رجعة عنها في مواجهة كيان العدو."

وأكد المصدر، أن رسالة العرض العسكري أن سرايا القدس تحافظ على قوتها بعد استشهاد القادة وأن دماء الشهداء معبر طريق شعبنا نحو الحرية والتحرير لكل فلسطين بمقدساتها إن شاء الله.

وكانت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نفذت أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 مناورة من أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة «الشهداء بشائر النصر» الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت سرايا القدس، إلى أن المناورة العسكرية، تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية.

وكان مصدر عسكري كبير في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كشف عن تفاصيل المناورة العسكرية التي ستنفذها سرايا القدس على أرض المحررات الفلسطينية في قطاع عزة أمس الثلاثاء، تزامناً مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المناورة هجومية بطابعها وهذا يحمل دلالات مهمة لناحية التكتيك العسكري لدى سرايا القدس، إذ سيتم الإغارة –افتراضاً- على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، وهي (زكيم - ايرز - دوغيت – موقع الإرسال 16).

ومن المقرر ان تنظم حركة الجهاد الإسلامي يوم الجمعة 6/ 10/ 2023 مهرجاناً حاشداً في أرض الكتيبة غرب مدينة غزة وبالتزامن بين سوريا ولبنان احتفالاً بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية تحت عنوان " الشهداء.. بشائر النصر" .