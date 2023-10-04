روسيا.. إسقاط طائرات مسيرة واستهداف قوة إنزال بحرية أوكرانية

فلسطين اليوم

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأربعاء، عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت هذه المقاطعات.

وأضافت أن القوة الجوية الروسية قضت على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود استهدفت القرم.

وتابعت الوزارة: إن "القوة الجوية أغرقت قوة إنزال بحري أوكرانية مكونة من زورق حربي عالي السرعة، ودرجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود، حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم الروسية".

وأحبطت القوات الروسية هجومًا أوكرانيًا، أمس، بصاروخ "نبتون" مضاد للسفن استهدف القرم.

كما وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن خسائر الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، وبلغت نحو 700 جندي بين قتيل وجريح، وإسقاط 58 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

وذكرت الوازرة، في بيان، أن الوحدات من الجيش الروسي أحبطت ثلاثة هجمات شنتها القوات قوات كييف خلال اليوم الماضي، على محور كراسنو-ليمانسك، وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

وقضت القوات الروسية أيضًا على 60 جنديا على الأقل ودمرت بابتين على محور كوبياسنك، كما وأحبطت في دونيتسك، 3 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا بين قتيل وجريح، وتدمير آليات ومعدات عسكرية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، نحو 58 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريا في جنوب دونيتسك، وتم تدمير 6 مركبات خلال اليوم الماضي.

وقضت القوات الروسية على 90 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه، ودمرت ناقلتي جنود ومدافع هاورتز.

وفي مقاطعة خاركوف، دمرت القوات الروسية مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 التابع في منطقة كوبيانسك.

وبدأت روسيا، عملياتها العسكرية الخاصة في الـ24 فبراير 2022، ضد اوكرانيا، بعدما علمت نية كييف الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي (الناتو).