اليوم وغدًا ذروة اقتحامات عيد العرش".. الاحتلال يستعد لأكبر مسيرة في القدس اليوم وجيشه يعلن التأهب

فلسطين اليوم

من المقرر ان ينظم المتطرفون اليوم الأربعاء 4/10/2023 ، مسيرة كبرى في القدس باسم "مسيرة القدس" التي تقام بمناسبة ما يسمى "عيد العرش" الذي يقام لليوم الخامس على التوالي .

شرطة الاحتلال رفعت منذ صباح اليوم حالة التأهب في صفوف قواتها بمدينة القدس بسبب المسيرة الكبرى التي ستنظم في مدينة القدس.

ورجحت شرطة الاحتلال أن يشارك عشرات الآلاف بالمسيرة، مشيرةً إلى أنها اتخذت إجراءات تتعلق بإغلاق العديد من الشوارع في المدينة ورفع حالة التأهب منعًا لأي حدث أمني.

تواصل قوات الاحتلال فرض إغلاق مشدد على مدينة القدس تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء.

ويواصل المستوطنون استفزازاتهم بالبلدة القديمة بالقدس قرب باب المجلس، حيث حملوا القرابين النباتية وأدوا صلوات وطقوسًا تلمودية.

وتجولت مجموعات من المستوطنين في طريق الواد قرب باب المجلس بحماية قوات الاحتلال.

ومن المتوقع أن ستكون اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ذروة عدوان "عيد العرش" حيث أنهما مخصصان للاحتفال، ما يجعل المستوطنين أكثر حريةً.

وتتعامل "جماعات الهيكل" مع اقتحام غدٍ الخميس باعتباره ختام اقتحام العرش، وقد دعت لاقتحامين مركزيين مع شخصياتٍ متطرفةٍ يهوديةٍ مشهورةٍ.