أسهل خطوة ضبط تردد قناة توب موفيز Top Movies الجديد HD 2023 النايل سات

خطوات ضبط تردد قناة توب موفيز Top Movies الجديد بجودة HD 2023 على النايل سات وعرب سات ، حيث صعد اسم هذه القناة في الأشهر الأخيرة مجدداً بين متابعتها وهو بالملايين في مصر ودول عربية أخرى بسبب تحديث افلامها ومحتواها الذي يذاع بشكل مجاني وعلى مدار الساعة بدون توقف او انقطاع وبسبب ارتفاع عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وغيرها من المحركات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية التي تخطت عشرة آلاف عملية في أربع آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي قام فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نشرح فيها خطوات ضبط تردد قناة توب موفيز Top Movies ويترتب عليكم من بعد هذه المقدمة في الاستمرار في متابعة ما يلي .

وقبل ان نشرح باقي التفاصيل بشأن خطوات ضبط تردد قناة توب موفيز Top Movies الجديد بجودة HD 2023 على النايل سات وعرب سات نود ان نشير إلى حضراتكم بأن الفريق يقوم بشكل يومي في عرض سلسلة مقالات عدة ننشر فيها معظم الترددات للقنوات المحلية والعربية والاجنبية كما هو الحاصل في هذه السطور .

تردد قناة توب موفيز Top Movies الجديد 2023

وبعد هذه المقدمة التي تكونت من فقرتين ، نشير في هذه الفقرة إلى التعرف البسيط عن قناة توب موفيز التي يشاهدها الملايين يوميا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية هي قناة فضائية مصرية متخصصة في تقديم الأفلام الأجنبية المترجمة من أفلام الأكشن والرعب، حيث تمتلك مكتبة ضخمة من الأفلام الأجنبية المترجمة من محتويات الرعب والغموض والإثارة والتشويق، من أفلام الأشباح ومصاصي الدماء.

ونواصل معكم تقديم التفاصيل الخاصة في شرح نبذة قصيرة عن قناة توب موفيز Top Movies وهي من القنوات التي حافظت على شعبيتها بين الجماهير العربية من خلال تقديم المحتوى الإعلامي المتميز من الأفلام الأجنبية المترجمة.

كما وأن هذه القناة ، وتسعى باستمرار إلى أن تنال رضا وإعجاب الجماهير العربية من خلال تقديم أفلام الرعب الجديدة والحصرية بمجرد انتهاء عرضها داخل دور العرض السينمائي.

كما ونضع بين ايديكم التردد الذي يمنحكم القدرة على ضبط تردد قناة توب موفيز وهو الآتي :

التردد: 10873.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط خطوات قناة توب موفيز

أولا: في الخطوة الأولى ، يترتب عليكم التوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.

ثانيا: في الخطوة الثانية ، ثم قم بالضغط على زر التحكم تركيب الريسيفر.

ثالثا: في الخطوة الثالثة ، ثم قم بإدخال الرقم السري المكون من أربع أرقام ، وقم بفتح قائمة الترددات.

رابعا: في الخطوة الرابعة ، ‏ثم قم بكتابة تردد قناة توب موفيز الفضائية box movies يدويًا 10873..

خامسا: في الخطوة الخامسة ، ثم كتابة اضبط معدل الترميز 27500 ،‏ ثم كتابة معامل تصحيح خطأ 5/6، وثم كتابة استقطاب رأسي V.

سادسا: في الخطوة السادسة ، ‏ثم قم بالضغط على search.

سابعا: في الخطوة السابعة والأخيرة من عملية ضبط قناة توب موفيز ، التأكيد ب OK‏ واستقبل قناة توب موفيز، وقم بتثبيتها من خلال الضغط على حفظ.

افلام قناة توب موفيز

أولا: Jeepers creepers.

ثانيا:Saw.

ثالثا:Twilight.

رابعا:The Ring.

خامسا:Lord of the rings.

سادسا:Dracula.

سابعا:The Mummy returns.

ثامنا:Don’t be Afraid of the dark.

تاسعا:Don’t Breathe.

عاشرا:Siccin.

الحادية عشرة:The Grave dancer.

الثانية عشرة:The Windmill Massacre.

الثالثة عشرة:Scream.

الرابعة عشرة:Virall.

الخامسة عشرة:The Grudge.

السادسة عشرة:From Hell.

السابعة عشرة:Amusement.

الثامنة عشرة:The Last Exorcism.

التاسعة عشرة:The Forest.

العشرين:Annabelle.

القمر نايل سات التردد 10727 معدل الترميز 6|5 الاستقطاب افقي (H)

ونشير لكم إلى أن قناة توب موفيز التي يصل ترددها بجودة عالية من جمهورية مصر العربية وباقي الدول المجاورة بجودة عالية HD حرصت على تقديم المحتوى الإعلامي المتميز من أفلام الرعب والإثارة والتشويق، بالإضافة إلى تقديم سلاسل أفلام الرعب الشهيرة .

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على النشر الكامل بشان تفاصيل تردد قناة توب موفيز Top Movies رعب بث مباشر 2023 بجودة HD على النايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .