"بن غفير" يقود قمع الأسرى في سجن جلبوع الليلة الماضية

فلسطين اليوم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وعلى رأسها الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع".

واقتحمت قوات الاحتلال قسمي "3" و"1" من سجن جلبوع، وشرعت بضرب قنابل صوتية، وعمليات تفتيش لمجموعة من الغرف، فيما أغلقت إدارة السجن الأقسام حتى الآن، وسط حالة من التوتر الشديد في صفوف الأسرى.

ويتزامن اعتداء المتطرف بن غفير مع خطوات يبدأها الأسرى الإداريون اليوم للإضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع المضرب عن الطعام الاسير كايد الفسفوس المضرب منذ 63 يوماً .