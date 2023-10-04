مباشر.. تردد قناة بوكس موفيز Box action  الجديد 2023 HD نايل سات

فلسطين اليوم

تردد قناة بوكس موفيز Box action الجديد 2023 HD نايل سات وعرب سات ، ومع بدء عمليات البحث المكثفة والعالية على جوجل الشهير من قبل الالاف من المتابعين على العديد من محركات البحث لا سيما على جوجل الشهير من أجل التعرف على الإشارة التي تمكن كل شخص من ضبطته بكل سهولة على الرسيفر حيث تصدر اسم هذه القناة الرائدة والتي تحقق ملايين المشاهدات في الأسبوع الواحد بسبب جودة المحتوى التي تعرضه على المنصات الرقمية في الأيام الماضية للتعرف عليه .

ودفع هذا الامر فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نشرح فيها تفاصيل تردد قناة بوكس موفيز Box action الجديد 2023 ونؤكد لكم إلى أننا نعكف بصورة دائمة على نشر سلسلة مقالات عدة ننشر فيها معظم القنوات العربية والأجنبية الرائجة كما هو الحال مع هذا التردد الذي يصل إلى معظم الدول العربية بجودة عالية وعن تفاصيله فهو التالي:

تردد قناة بوكس موفيز Box movies الجديد 2023

وضع لكم فريق الموقع في هذه السطور ، تردد قناة بوكس موفيز ونؤكد لكم إلى أنكم سوف تتعرفون على تفاصيله وضبطته أيضًا وهي على النحو التالي: القمر الصناعي: نايل سات. والتردد: 12563. والاستقطاب: أفقي. والترميز: 27500. ومعامل الخطأ: 5/6.

وفيما يلي خطوات ضبط تردد قناة بوكس موفيز ويترتب على حضراتكم الكريمة المتابعة حيث ارفقنا لكم مقطع فيديو يشرح تفاصيل عملية الضبط.

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اسهل خطوات ضبط تردد قناة بوكس موفيز نايل سات

وقد وضعنا لكم خطوات ضبط تردد قناة بوكس موفيز Box movies الجديد 2023 وهي على النحو التالي أولا: قم باختيار القائمة ريموت كنترول. وبعد اختيار الضبط اليدوي.

وفي الخطوة الثانية ، من عملية ضبط التردد على الرسيفر ، قم بادخال تردد قناة بوكس موفيز. وبعدها ادخل معامل الخطأ 5/6.

تردد قناة بوكس موفيز الجديد​ HD

أولا: تردد قناة بوكس موفيز الفضائية الجديد: 12563.

ثانيا:: معدل ترميز قناة بوكس موفيز الفضائية: 27500.

ثالثا: معدل الاستقطاب لقناة بوكس موفيز الفضائية: عمودي V.

رابعا: معامل تصحيح الخطأ لقناة بوكس موفيز الفضائية: 5/6

أولا: قم بتوجيه الطبق اللاقط على القمر الصناعي نايل سات.

ثانيا: ثم قم بالضغط على زر التحكم تركيب الريسيفر.

ثالثا: ثم قم بإدخال الرقم السري المكون من أربع أرقام.

رابعا: قم بفتح قائمة الترددات.

خامسا: ‏ثم قم بكتابة تردد قناة بوكس موفيز الفضائية box movies يدويًا 12563.

جدول قناة Box movies أفلام أجنبي

وهذا الحرص الواسع من حضراتنا في وضع على المحتوى التي تعرضه قناة بوكس موفيز وهو على النحو التالي: أولا: تعرض أحدث وأقوي الافلام العالمية بشكل مجاني ومفتوح للمشاهدين في مصر والعالم العربي .

ثانيا: ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها حول تردد قناة بوكس موفيز Box movies الجديد 2023 ، إذ أنها تعرض العديد من الأفلام وهي سلاسل افلام مارفل ، سلسلة افلام هارى بوتر ، سلسلة افلام الاكشن و الاثارة الرائعة BatMan وغيرها العديد .

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، وتعد هذه القناة الرائدة تختار أفلامها بعناية من أجل إسعاد محبي الافلام العالمية من الجمهور العربي ، تبث القناة علي النايل سات تحت شعار WORLD OF MOVIES .

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، في نهاية تعرض قناة بوكس موفيز ، افلام الاكشن ، افلام الدراما و الكوميدية ، افلام مصاصي الدماء والرعب ، الافلام الرومانسية بالإضافة الي افلام الخيال العلمي .

وفي نهاية المقالة التي يتحدث بها فريق فلسطين اليوم حول إليك تردد قناة بوكس موفيز Box movies الجديد 2023 بجودة hd على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم .