إصابات خلال مواجهات واسعة واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 4/10/2023 حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في انحاء مختلفة بالضفة الغربية، تصدى خلالها المواطنون والمقاومون لجيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، واندلعت مواجهات أصيب فيها عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق.

وطالت هذه الاقتحامات عدة مدن وبلدات نابلس وطولكرم والخليل وترمسعيا وعقابا وبيت عوا ويطا وبيت أمر، وبيتا وبرقة وحزما.

وأفادت مصادر محلية ان أربعة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة ترمسعيا التي شهدت مواجهات واسعة استمرت عدة ساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال خلال ذلك محلا للصرافة في بلدة ترمسعيا.

هذا واصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في بلدة برقة شمال غرب نابلس، خلال تصدي المواطنين لقوات الاحتلال، فضلا عن اصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مدينة الخليل كان اصيب الليلة الماضية الطفل زين أبو قدير، برصاصة معدنية في رأسه ما تسبب له بكسر في الجمجمة ووصفت حالته بانها متوسطة.

عرف من بين المعتقلين ما يلي :

- الطالب في جامعة النجاح محمد القوقا عقب اقتحام منزله في مدينة نابلس.

- زين مصطفى أبو عرة - عقابا /طوباس.

- إسماعيل إبراهيم المسالمة - بلدة بيت عوا / الخليل.

- الأسير المحرر سامر موسى دبابسة –يطا/ الخليل.

- نادر خبيصة ونجله أحمد- بيتا/ نابلس

-أمجد بني شمسة – بيتا/ نابلس.

- عادل جابر / الخليل.