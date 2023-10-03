سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 4 أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - تباين سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، حيث استقر في البنك المركزي، بينما تراجع نسبيا في السوداء، فيما رفعت وزارة التجارة الداخلية في سوريا أسعار المازوت والفيول والغاز السائل، فيما خفضت سعر البنزين أوكتان 95.

سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 4 أكتوبر 2023

ووفقاً لنشرة أسعار المحروقات، زاد سعر المازوت الحر من 13 ألف ليرة إلى 13290 ليرة، والفيول إلى 8.994400 مليون ليرة للطن، بعد أن كان بـ 8.864200 مليون ليرة، كما ارتفع الغاز السائل إلى 11.007800 مليون ليرة من 10.451400 مليون ليرة.

وخفضت وزارة التجارة سعر البنزين أوكتان 95 فقد بقيمة 300 ليرة للتر ليسجل 14360 ليرة.

وهذه النشرة الخامسة التي تصدرها الوزارة خلال أقل من شهرين، ويتم من خلالها رفع أسعار المحروقات غير المدعومة، أي المباعة للقطاع الصناعي والتجاري وفي السوق الحر.

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وبحسب الخبراء، فإن هذا الأمر يتزامن مع رفع المصرف المركزي السوري لسعر صرف الليرة في نشرة الحوالات والصرافة بالإضافة إلى رفع السعر الرسمي، بحسب صحف محلية.

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة عند 11500 ليرة للدولار الواحد، في مصرف سوريا المركزي.

أما سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو، فقد سجل 11860.80 ليرة، في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف

ووفقًا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك سجل 11500 ليرة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق بين 13350 ليرة للشراء، و13450 ليرة للبيع، وكذلك في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا والسويداء.

وانخفض سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء بمدينة حلب بقيمة 100 ليرة، ليبلغ 13350 ليرة للشراء، و13450 ليرة للبيع.

وثبت سعر الدولار في السوق السوداء بسوريا بمدينتي منبج والرقة بين 13650 ليرة للشراء، و13750 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الدولار في إدلب بنحو 50 ليرة، ليصبح بين 13700 ليرة للشراء، و13800 ليرة للبيع، وأيضًا في عفرين وإعزاز والباب والحسكة والقامشلي ودير الزور.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

وفقًا للتعاملات، فإن 100 دولار في مصرف سورية المركزي تبلغ 1.150 مليون ليرة.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

حول سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء داخل سوريا، فقد تراجعت بنحو 105 ليرات، لتبلغ 14020 ليرة للشراء، و14120 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

هبط سعر صرف الليرة التركية اليوم في دمشق لتصبح بين 478 ليرة سورية للشراء، و488 ليرة سورية للبيع.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب إلى مستوى 491 ليرة سورية للشراء، و501 ليرة سورية للبيع.