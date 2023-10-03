بعد ترشح السيسي ما مصير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4 أكتوبر 2023- هبوط متواصل

فلسطين اليوم

بعد ترشح السيسي ما مصير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4 أكتوبر 2023- هبوط متواصل، واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الهبوط خلال تعاملات الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث خسر المعدن النفيس حوالي 20 جنيها مقارنة بالأمس، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 200 جنيه، ما يشجع هواة اقتنائه على الشراء قبل أن يرتفع مجدداً، ويتم إضافة المصنعية على أسعار غرام الذهب في مصر والتي تتراوح ما بين 75 إلى 170 جنيها، حسب حجم المشغول ونوع عيار الذهب.

بعد ترشح السيسي ما مصير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4 أكتوبر 2023

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

لعيار السعر سعر الجنيه الذهب 17,144.00 سعر الذهب عيار 24 2,449.00 سعر الذهب عيار 21 2,143.00 سعر الذهب عيار 18 1,837.00

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2442 جنيها للبيع و2454 جنيها للشراء، مقابل نحو 2463 جنيها للبيع و2474 جنيها للشراء أمس، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1832 جنيها للبيع و1840 جنيها للشراء، مقابل 1847 جنيها للبيع و1856 جنيها للشراء أمس.

بعد ترشح السيسي ما مصير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4 أكتوبر 2023- هبوط متواصل







بعد ترشح السيسي ما مصير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4 أكتوبر 2023- هبوط متواصل

أما عن سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17096 جنيها للبيع و17176 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2137 جنيها للبيع و2147 جنيها للشراء، مقابل حوالي 2155 جنيها للبيع و2165 جنيها للشراء أمس.

سعر الذهب العالمي

استمرت عمليات بيع الذهب اليوم الأربعاء وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس/آب 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس/آذار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.