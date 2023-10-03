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أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 4 أكتوبر 2023- سعر الذهب عيار 24 بالريال السعودي- واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية الهبوط خلال تداولات الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث فقد 2 ريال في جميع الأعيرة، كون يتأثر سعر الذهب في السعودية بعدة عوامل، أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، وكذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 4 أكتوبر 2023

عالميا، استمرت عمليات بيع الذهب اليوم الثلاثاء وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس/آب 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس/آذار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 4 أكتوبر 2023- سعر الذهب عيار 24 بالريال السعودي







أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 4 أكتوبر 2023- سعر الذهب عيار 24 بالريال السعودي

أسعار جرام الذهب اليوم 2023/10/03

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 219.89 58.64

سعر جرام الذهب عيار 22 201.56 53.75

سعر جرام الذهب عيار 21 192.40 51.31

سعر جرام الذهب عيار 18 164.92 43.98

سعر جرام الذهب عيار 14 128.27 34.20

سعر أونصة الذهب بيع 6,839.25 1,823.80

سعر أونصة الذهب شراء 6,843.00 1,824.80

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 نحو 219.54 ريال (59.16 دولار)، بحسب منصة goldprice.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 192.10ريال (51.77 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 164.65 ريال (44.37 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 235.45 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 226.67 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 220.64 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 196.24 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 187.10 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 159.65 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام واحد، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2256.85 ريال سعودي.

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وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4482.96 ريال سعودي، وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11130.57 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد نحو 221074.66 ريال سعودي.