فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 3/10/2023، مشاهد من مناورة «الشهداء بشائر النصر» التي تأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لمجاهدي السرايا وتزامناً مع الذكرى الـ36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

واختتمت سرايا القدس، مناورة عسكرية هجومية متقدمة بالذخيرة الحيّة تحت عنوان «الشهداء بشائر النصر»، في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها، وتزامناً مع الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة.

وأوضحت السرايا في تصريحٍ لها عبر قناة التليجرام، أن المناورة العسكرية يشارك فيها قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت إلى أن المناورة الهجومية، تحاكي تفاصيل واقعية للميدان، وعمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية، والسيطرة عليها وتجنب وقوع خسائر في صفوف مقاتليها.

ومن المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجان انطلاقتها الكبير الـ36 على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة بتاريخ السادس من أكتوبر تشرين الأول وبالتزامن بين سوريا ولبنان، تحت عنوان "الشهداء بشائر النصر" وإحياءً لذكرى الجهاد والمقاومة.

للتحميل والمشاهد عبر تليجرام:

https://t.me/sarayaps/15908

