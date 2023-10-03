إصابات بالاختناق.. أهالي برقة في نابلس يواجهون الاحتلال ويتصدون لاقتحامه

فلسطين اليوم

نابلس–خدمة حرية نيوز

أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي بلدة برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة برقة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين بكثافة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر (17 عامًا) بالرصاص الحي وتم نقله إلى المستشفى، إلى جانب إصابة 19 مواطناً بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وتخلل المواجهات في برقة تكبيرات وهتافات للشبان الذين صدحوا بأصواتهم "حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف"، و "عالقدس رايحين شهداء بالملايين".

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة، وسجلت 22 عملاً مقاوماً استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، بينهم 4 عمليات إطلاق نار.



ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 4 عمليات إطلاق نار و3 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة، إضافة إلى التصدي لاعتداء للمستوطنين في 4 مواقع، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط بالضفة.