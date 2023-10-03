إصابة طفل بجروح خطيرة تسببت بكسر الجمجمة برصاص الاحتلال بالخليل

فلسطين اليوم

أصيب مساء اليوم الثلاثاء 3/10/2023، طفل بجراح برصاص مطاطي بالرأس خلال مواجهات بالخليل بالضفة المحتلة، فيما أصيب العشرات بالاختناق بنابلس.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد أصيب الطفل يزن أبو قويدر برصاص مطاطي بالرأس تسبب بكسر بالجمجمة وحالته متوسطة خلال المواجهات في المنطقة الجنوبية بالخليل".

وقال مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، إن الطفل يزن نادي أبو قويدر (13 عاما) وصل المستشفى مصابا برصاصة معدنية في رأسه أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف بالدماغ، أدخل إثرها لغرفة العمليات، واصفا حالته بالمستقرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.