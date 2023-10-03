القاتل طفل 14 عاماً.. قتيل بهجوم على مركز تجاري في تايلاند

فلسطين اليوم

قُتل شخص وأصيب 6 آخرون بجروح اليوم الثلاثاء 3/10/2023، في إطلاق نار في مركز تسوق في بانكوك، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ التايلاندية في حصيلة معدلة بعدما أعلنت سابقا مقتل 3 أشخاص.

وأكد يوتانا سريتانان مدير مركز إيراوان للطوارئ للصحافيين حصيلة القتلى والجرحى.

وأكد رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين اعتقال المهاجم مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بإخلاء المكان.

من جهتها، أعلنت الشرطة التايلاندية، القبض على مطلق النار في مركز تجاري ببانكوك وعمره 14 عاما.

وقال شهود إن حشودا غادرت مركز تسوق (سيام باراغون)، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يركضون خارج المركز.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة التايلاندية العامة أن أصواتا تشبه طلقات الرصاص سمعت من الخارج، دون الخوض في تفاصيل.