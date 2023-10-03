سرايا القدس كتيبة جنين تتوعد المستوطنين بالقتل وتعلن مسؤوليتها عن استهداف مستوطنة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين اليوم الثلاثاء 3/10/2023، مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف مستوطنة جانير شمال جنين بالضفة المحتلة، من مسافة قريبة وبشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص، فيما توعدت المستوطنين بالقتل والدم والتشريد.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين: "تحركت إحدى مجموعاتنا المقاتلة في عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى"عش الدبابير" الساعة 02:30 ظهر اليوم الثلاثاء 03/10/2023م استهدفت مغتصبة حينانيت بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر وعاد المجاهدون الى قواعدهم بسلام.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن هذه العمليات البطولية تأتي كردٍ سريع وأولي على عدوان الاحتلال على أهلنا في الخليل واعتدائه الوحشي على السيدة رغيد الأطرش، ورداً على تدنيس مقدساتنا، والاعتداء على المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى.

وقالت سرايا القدس: "رسالتنا إلى الصهاينة الغاصبين في مستوطنات غلاف جنين فإنكم ولله على موعد مع الدم والقتل والتشريد والدمار، وأن كتيبة جنين ستكون رعبكم وموتكم وذلكم وهوانكم في كل وقت وحين وفي كل مكان وفي قلب بيوتكم ومنازلكم وفي كافة اماكن تواجدكم على أرضنا ونعدكم أننا سنخرجكم منها بإذن الله أذلة مدحورين مهزومين."

كما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، عن مسؤوليتها عن هذه العمليات البطولية التي تأتي في شهر تشرين المقاومة والجهاد، مضيفةً :" كما ونعد هذا الاحتلال المجرم بالمزيد من الموت والرعب والدمار ، وسيبقى مجاهدونا الأبطال في كافة أماكن تواجدهم يجرعون هذا المحتل الويلات وأصناف العذاب حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون."