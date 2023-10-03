الرابطة الإسلامية  تنظم سلسلة ندوات في المدارس وسط القطاع

فلسطين اليوم

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ندوة سياسية ضمن أسبوع تعزيز القيم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بعنوان الأسرى رمز عزتنا في مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية "ب".

وحضر الندوة، الأسير المحرر محمد المقادمة ، مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في البريج، وبشار السراج، و محمد الخطيب مسؤول الرابطة الإسلامية بمنطقة البريج و عدد من كوادر الرابطة.

وتحدث ضيف اللقاء المقادمة عن حياة الأسرى التي تكبدت بالآلام و الأوجاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 48 حتى يومنا هذا

و تابع المقادمة أن العديد من الأسرى و الأسيرات يعانون من أمراض مستعصية في ظل سياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون لها ، دون أن تراعي مصلحة السجون الصهيونية أدنى مقومات المعيشة لهؤلاء الأسرى

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الرابطة الإسلامية في جميع مدارس الإقليم .















