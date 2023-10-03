الأسرى يعلنون عن خطوات احتجاجية في السجون تبدأ الخميس

فلسطين اليوم

أعلن الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 3/10/2023، عن البدء بجملة من الخطوات التصعيدية في كافة السجون، تصديًا للهجمة الشرسة التي تشنها ما تُسمى مصلحة السجون الصهيونية بحق الحركة الأسيرة.

وقرر الأسرى في كافة السجون البدء بجملة من الخطوات التصعيدية والتي تتمثل بإغلاق الأقسام يوم الخميس الموافق 5/10/2023 من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الساعة الـ3 عصرًا.

كما قرر الأسرى الخروج يوم الأحد الموافق 8/10/2023 لفحص الشبابيك مكبلين الأيدي "بالكلبشات" رفضًا لمنع ممثلي الحركة الأسيرة التنقل بين الأقسام.