"بشائر النصر".. سرايا القدس بغزة تختتم مناورتها العسكرية الهجومية

فلسطين اليوم

اختتمت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مناورتها العسكرية الهجومية متقدمة بالذخيرة الحية بعنوان "الشهداء بشائر النصر"، في إطار رفع الجهوزية القتالية لديها تزامناً مع الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة.

وأعلنت سرايا القدس، في وقت سابق، أنها تنفذ الآن في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة «الشهداء بشائر النصر» الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت إلى أن المناورة العسكرية، تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية.

وكان مصدر عسكري في سرايا القدس، كشف عن تفاصيل المناورة العسكرية التي ستنفذها سرايا القدس على أرض المحررات الفلسطينية في قطاع عزة اليوم الثلاثاء تزامناً مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المناورة هجومية بطابعها وهذا يحمل دلالات مهمة لناحية التكتيك العسكري لدى سرايا القدس، إذ سيتم الإغارة –افتراضاً- على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، وهي (زكيم - ايرز - دوغيت – موقع الإرسال 16).

وتنظم السرايا، غدا الأربعاء 4/10/2023 مسيراً عسكرياً مهيباً في مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس: إن المسير والعرض العسكري سيكون على امتداد شارع منتجع النور إلى الجنوب تحديداً محيط المستشفى التركي مع العلم أن شارع نتساريم مغلق من جهة صلاح الدين ومن جهة البحر ومن المنافذ الأخرى المؤدية للمكان.

وأشارت إلى أن آخر نقطة للمركبات باتجاه العرض العسكري ستكون عند المستشفى التركي تماماً.











