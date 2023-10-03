فلسطين اليوم

زار وفد من دائرة العلاقات الوطنية حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذلك للتهنئةبذكرى انطلاقة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين الرابعة والعشرون وكان في مقدمة وفد الجهاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية فيها "أ.خالد البطش",ابوعاشور" والقيادي الشيخ خضر حبيب ابومحمد والقيادي ابوعبد الله الحرازين مسؤول دائرة العمل الخيري في حركة الجهاد والاستاذ داوود شهاب والقيادي طاهر السويركي والناطق الاعلامي للجهاد الاسلامي الأخ"طارق سلمي" .

فيما مثل قيادة لجان المقاومة في فلسطين",أعضاء القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين الإخوة "ابورضوان ابونصيرة وعدلي زنون وحيدر الحوت وأبو شعبان زملط ومسؤول العلاقات الوطنية في لجان المقاومة الاخ"علي الششنية"ابوالحسن والأخوة القادة في لجان المقاومة وابواياد الطهراوي ومدير مكتب الامين العام الأخ "جبريل الصوفي ابومحمد" والأخ هاني صباح ابومحمد ومسؤول الاعلام بلجان المقاومة "محمد البريم"أبومجاهد" .

وفي كلمة له رحب الاخ محمد البريم مسؤول الاعلام بلجان المقاومة بوفد الجهاد الإسلامي شاكرا لهم هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن عمق العلاقة الاخوية بين لجان المقاومة في فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي وان هذه العلاقة قد تعمدت بدماء الشهداء القادة في سرايا القدس والوية الناصر صلاح الدين وعبّر عن اعتزاز لجان المقاومة في فلسطين وقيادتها بالصورة المشرقة التي جمعت سرايا القدس والوية الناصر صلاح الدين وكلّ أذرع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، مؤكدا ان هذه الوحدة ستظل ثابتة وراسخة ومستمرّة حتّى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنس العدو المجرم .

وفي نفس السياق قدم الأستاذ خالد البطش تهاني وتبريكات قيادة الجهاد الاسلامي الى لجان المقاومة وقيادتها مشيدا بالتاريخ الجهادي المقاوم للجان المقاومة والوية الناصر صلاح الدين وقادتها الشهداء وفي مقدمتهم االقائد الشهيد المؤسس ابوعطايا ابوسمهدانة وابويوسف القوقا وكمال النيرب وزهير القيسي وعماد حماد ومؤكد على رغبة الجهاد الإسلامي مواصلة التنسيق المشترك في كافة القضايا التي تخص شعبنا وقضيته الوطنية ومقاومته الباسلة والحفاظ الدائم على العلاقة التاريخية بين لجان المقاومة والجهاد والالوية والسرايا التي تجسدت عبر عشرات العمليات المشتركة التي اوجعت العدو الصهيوني .

فيما استحضر عضو القيادة المركزية للجان المقاومة ابورضوان ابونصيرة التاريخ المشترك للجان المقاومة والجهاد خلال انتفاضة الاقصى وما بعدها مشيداً بعمق العلاقة وقوة الترابط والوحدة والتنسيق المشترك بين الطرفين مما كان له الاثر الكبير في نجاح العمل العسكري والفعل المقاوم ضد العد الصهيوني .





