قوات الاحتلال تعتقل شابًا من الأقصى وتبعد أخرين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابًا من باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من داخل المصلى القبلي، ونقلته إلى جهة غير مجهولة.

وقررت محكمة الاحتلال، إبعاد المقدسيين نظام أبو رموز وهنادي الحلواني عن البلدة القديمة حتى تاريخ 8 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء "عيد العرش" ومنع المقدسية عايدة الصيداوي من المشاركة في أي نشاطات أو تجمعات.