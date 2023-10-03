فلسطين اليوم

بلغت خسائر الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، حوالي 700 جندي بين قتيل وجريح، وإسقاط 58 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية، بحسب ما أفادت به بيان وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الوازرة، في بيان، أن الوحدات من الجيش الروسي أحبطت ثلاثة هجمات شنتها القوات قوات كييف خلال اليوم الماضي، على محور كراسنو-ليمانسك، وتمكنت من القضاء على 65 جنديا أوكرانيا.

وقضت القوات الروسية أيضًا على 60 جنديا على الأقل ودمرت بابتين على محور كوبياسنك، كما وأحبطت في دونيتسك، 3 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 280 جنديا بين قتيل وجريح، وتدمير آليات ومعدات عسكرية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، نحو 58 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريا في جنوب دونيتسك، وتم تدمير 6 مركبات خلال اليوم الماضي.

وقضت القوات الروسية على 90 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه، ودمرت ناقلتي جنود ومدافع هاورتز.

وفي مقاطعة خاركوف، دمرت القوات الروسية مستودع أسلحة تابع للواء الميكانيكي 41 التابع في منطقة كوبيانسك.

وبدأت روسيا، عملياتها العسكرية الخاصة في الـ24 فبراير 2022، ضد اوكرانيا، بعدما علمت نية كييف الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي (الناتو).