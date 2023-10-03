الحركة الأسيرة: إضراب عن الطعام لكافة الأسرى الإداريين دعمًا للأسير كايد الفسفوس

فلسطين اليوم

أكدت الحركة الأسيرة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي على تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الأسير البطل كايد الفسفوس، مشددة أنها لن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال.

وحذرت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته.

إليكم نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة للإعلان عن بدء الخطوات النضالية المساندة للأسير المضرب عن الطعام/ كايد الفسفوس

يا جماهير شعبنا العظيم، تحية الصمود والتحدي.

في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الأسير البطل/ كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ "62" يومًا، والمُطالِب بحريته والرافض للاعتقال الإداري والمتكرر له، وبعد تجربتنا المريرة في اغتيال الشهيد البطل خضر عدنان قبل خمسة أشهر في عملية إعدام جبانة، نود أن نؤكد على ما يلي:

أولًا: إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال.

ثانيًا: نحذر الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ثالثًا: سيقوم كافة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بالإضراب عن الطعام غدًا الأربعاء ليوم واحد، وذلك دعمًا وإسنادًا للأسير البطل كايد الفسفوس، والتي ستكون باكورة خطواتنا الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير البطل كايد.

الحرية لكايد ولكل أسرانا

الرحمة لشهدائنا الأبرار

والشفاء لجرحانا الأبطال

اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة

الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445هـ

الموافق لـ 3 أكتوبر 2023م