البريم: لن يطول ردنا على جرائم استهداف المقدسات في القدس والخليل

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصعب البريم، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الاحتلال الصهيوني في استهداف المرابطين والمرابطات في القدس هو إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية.

وقال البريم، في تصريح صحفي: إن "محاولات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي يعكس رؤية العدو الواضحة لتحويل الصراع السياسي إلى ديني بشكل ممنهج ومقصود".

وأضاف "لن يطول رد شعبنا ومقاومته على هذه الجرائم، وهذه الأشكال من العدوان لن تؤثر على نفير شعبنا العام للحفاظ على المقدسات".

وشدّد البريم، على أن الدفاع عن المقدسات واجب شرعي ووطني، وتابع: "سنلتزم في هذا الدفاع مهما كلفنا من تضحيات وعلى الأمة أن تقف عند مسؤولياتها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني".

وأكمل أن "ذلك يأتي هذه الأحداث في ذكرى انتفاضة القدس بقيادة أبطال الجهاد الاسلامي وفي مقدمتهم الفدائي الشهيد مهند الحلبي ولازلت الحركة على عهد الشهداء دفاعاً عن القدس وهويتها".