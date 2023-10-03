واشنطن تقدم دعمًا ماليًا بملايين الدولارات لمستشفيات القدس

فلسطين اليوم

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية) اليوم الثلاثاء، 47 مليون دولار لشبكة المستشفيات الفلسطينية الواقعة في المنطقة الشرقية بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الوكالة الامريكية، في بيان، أن هذه المنحة تشكل مساعدة إضافية لدفعة بقيمة 14.5 مليون دولار قدمتها الوكالة الامريكية للتنمية في شهر يوليو/تموز 2022.

وهذين المساعدتين تشكلان معا، بحسب البيان، جزءاً من التزام تصل قيمته لغاية 100 مليون دولار أعلن عنه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي.

وأوقفت الإدارة الامريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، المساعدات المالية عن الفلسطينيين، بما فيها لشبكة مستشفيات القدس، قبل أن تعيد إدارة بايدن الجزء الأكبر منها.

ويضمن هذا التمويل، استمرار توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية، وفقًا لبيان الوكالة الأمريكية، الذي أوضح أن الـ 47 مليون دولار ستخصص منها 25.5 مليون دولار، لتخفيف عبء الديون المتراكمة على المستشفيات.

كما وستخصص 21.5 مليون دولار المتبقية "لتعزيز استدامة مستشفيات الشبكة من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية، والاستثمارات الرأسمالية، وشراء المعدات، وتقديم الدعم والمساعدات الفنية لبناء قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية"، كما يضيف البيان.