ارتفاع إصابات كورونا في (إسرائيل)

فلسطين اليوم

أعلنت ما تسمى بـ"وزارة الصحة الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المتحور الجديد داخل الكيان الاسرائيلي إلى 350 مصابًا.

وأوضحت الصحة الاسرائيلية، في بيان، أنه بين هذه الحالات، 70 حالة خطيرة.

وأشارت إلى أن المستشفيات "الإسرائيلية" تستعد لاستقبال مزيد من المصابين في الفترة المقبلة.

وبحسب الإعلام العبري الرسمي، فقد تم تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "BA.2.86" في 20 من أغسطس الماضي.