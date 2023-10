تحميل فيلم Killers of the Flower Moon مترجم وكامل 2023 على Netflix

ويترتب على جميع الأشخاص متعددي الجنسيات من مختلف انحاء البلدان من قراءة جميع سطور هذه المقالة التي توضح لكم فيها ملخص القصة وأسماء الابطال وموعد العرض إذ أن القائمين عليه توقعوا بأن يرتفع إيرادات بما يزيد عن مئة مليون دولار في الشهرين الاولين من العرض في صالات السينما

مشاهدة فيلم Killers of the Flower Moon مترجم وكامل 2023

مشاهدة فيلم Killers of the Flower Moon مترجم وكامل 2023

وفي هذه المقدمة نريد أن نلفت لكم انتباهكم إلى أن الفريق يقوم يوميا في نشر سلسلة مقالات نضع فيها العديد من الأفلام التي تعرض في هذا الشهر الجاري وفي الشهر المقبل، كما هو الحال مع مشاهدة فيلم Killers of the Flower Moon وهو الآتي.

قصة فيلم Killers of the Flower Moon

كما ووضعنا بين ايديكم ملخص بسيط عن قصة فيلم Killers of the Flower Moon وهو الآتي: إذ أنه بعد موجة من جرائم القتل التي تحل على قبلية أوساج في شمال شرق أوكلاهوما في ظروف غامضة في عشرينيات القرن الماضي.

ونواصل معكم تقديم التفاصيل بشان القصة ، إذ يطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيق كبير بالقضية يرأسه إدغار هوفر وتوم وايت ، وعن أسماء ابطاله فهم في السطور التي تلي ذلك .

أبطال فيلم Killers of the Flower Moon

أولا: ليوناردو دي كابريو في دور إرنست بوركهارت.

ثانيا: روبرت دي نيرو في دور ويليام هايل.

ثالثا: ليلي جلادستون في دور مولي بوركهارت.

رابعا: جيسي بليمنز في دور توم وايت.

خامسا: تانتو كاردينال في دور ليزي كيو.

سادسا: كارا جايد مايرز في دور آنا.

سابعا: جانا كولينز في دور ريتا.

ثامنا: جيليان ديون في دور ميني.

تاسعا: ويليام بولو في دور هنري روان.

Louis Cancelmi في دور كيلسي موريسون.

الحادية عشرة، جايسون إيزبل في دور بيل سميث.

Sturgill Simpson في دور هنري غرامر.

Tatanka Means في دور جون ورين.

الرابعة عشرة: مايكل أبوت جونيور في دور فرانك سميث.

الخامسة عشرة: بات هيلي في دور جون بورغر.

السادسة عشرة: سكوت شيفرد ‏ في دور برايان بوركهارت.

السابعة عشرة: غاري باسارابا في دور وليم جي. بورنس، وهو يعد من إخراج مارتن سكورسيزي.

موعد عرض فيلم Killers of the Flower Moon

في العشرين من أكتوبر الجاري سيتم عرض فيلم Killers of the Flower Moon في الأدوار السينمائية .

تحميل فيلم Killers of the Flower Moon

وفي ذلك ، نضع بين ايديكم رابط تحميل فيلم Killers of the Flower Moon على هذا الرابط https://www.imdb.com/title/tt5537002/ .

وفي نهاية المقالة التي نضع بين ايديكم فيها تفاصيل رابط مشاهدة فيلم Killers of the Flower Moon مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم