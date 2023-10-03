القيادي بفتح جمال حويل: الجهاد الإسلامي تتصدر المشهد النضالي وموجودة بقوة في ميداني غزة والضفة

فلسطين اليوم

القيادي جمال حويل عضو المجلس الثوري لـ"فلسطين اليوم":-

*حركة الجهاد الإسلامي باتت تتصدر المشهد النضالي في مواجهة الاحتلال والمعارك الأخيرة تثبت ذلك

* حركة الجهاد تخرج من المحن أكثر قوة وشراسة وأقوى عوداً

* سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى شركاء في النضال والمقاومة في مواجهة الاحتلال

* تواصل العمل المقاوم بين سرايا القدس وكتائب الأقصى سيكون له انعكاسات على مستوى العمل المقاوم

* حركة الجهاد الإسلامي حاولت ولا تزال تسعى لتوحيد الساحات الفلسطينية



فيما يلي نص الحوار كاملاً :

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور جمال حويل، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أنّ حركة الجهاد الإسلامي باتت تتصدر المشهد النضالي في مواجهة الاحتلال، وموجودة بشكل فعّال وكبير في ميداني قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مُشدداً على أن المعارك الأخيرة مع العدو تؤكد ذلك.

وقال د. حويل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي: إن عمل الحركة التي أسسها الشهيد المفكر الدكتور فتحي الشقاقي، بات لا يقتصر على العمل النضالي في الميدان فقط، بل لها أنشطة مجتمعية في إغاثة الفقراء والمساهمة في التعليم الجامعي للطلبة من أبناء الشعب الفلسطيني، ما يؤكد تطور عملها وأداءها على الصُعد كلهم.

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي شكلت نقلة نوعية في العمل المقاوم الفلسطيني، لافتاً إلى أنها بالرغم من اغتيال مؤسسها والعديد من قادتها العسكريين لأجل تصفيتها، بالإضافة إلى رحيل أمينها العام د. رمضان شلّح، إلا أنها كانت تخرج من تلك المحن أكثر قوة وشراسة وأقوى وأشد عوداً.

شراكة السرايا والكتائب

وفي السياق، أشار إلى أن سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى شركاء في النضال والمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، مستذكراً بذلك: "الشراكة بدأت عام 2002 بعدما تشارك الأسير المحكوم مدى الحياة عبد الكريك أبو عويس قائد كتائب شهداء الأقصى، مع قائد سرايا القدس بتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال في انتفاضة الأقصى وفي مخيم جنين، وامتدت إلى باقي الساحات، كانت ولا تزال علاقة وحدة كان لها دور كبير في رقي العمل المقاوم".

وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، أنه كلما زادت وحدة العمل النوعي بين فصائل المقاومة، تحديداً سرايا القدس وكتائب الأقصى، سيكون له انعكاساً وصدى كبير على مستوى العمل المقاوم بشكل عام".

توحيد الساحات

أشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي حاولت ولا تزال تسعى لتوحيد الساحات الفلسطينية، مشدداً على أن جهودها تسير في الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى جهد أكبر بسبب العقبات التي تمر بها القضية الفلسطينية، متابعاً: "الوحدة هي الطريق الصحيح للنصر وإزالة الاحتلال".

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحتفل يوم الجمعة المقبل 6/ 10/ 2023 بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية، بإقامة مهرجان حاشد " الشهداء.. بشائر النصر" على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.