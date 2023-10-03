مهجة القدس :"237" عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة بينهم 7 استشهدوا نتيجة الإضراب

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى الأستاذ تامر الزعانين اليوم الثلاثاء؛ ارتقاء 237 شهيدًا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ العام 1967م حتى يومنا هذا، بينهم 7 أسرى استشهدوا نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام وهم: -

1. الشهيد عبد القادر جبر أبو الفحم؛ استشهد بتاريخ 10/07/1970م.

2. الشهيد علي الجعفري؛ استشهد بتاريخ 24/07/1980م.

3. الشهيد راسم حلاوة؛ استشهد بتاريخ 24/07/1980م.

4. الشهيد أنيس محمود دولة؛ استشهد بتاريخ 31/08/1980م، ولا يزال جثمانه محتجز.

5. الشهيد إسحاق موسى مراغة؛ استشهد بتاريخ 16/11/1983م.

6. الشهيد حسين نمر عبيدات؛ استشهد بتاريخ 14/10/1992م.

7. الشهيد الشيخ خضر عدنان؛ استشهد بتاريخ2/05/2023م، ولا يزال جثمانه محتجز.