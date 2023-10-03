إصابة خطيرة بجريمة في حيفا بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

أسفرت جريمة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شخص، في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة في مدينة حيفا بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شخص (40 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر تعرّضه لحادثة عنف في مدينة حيفا بالداخل المحتل، ظهر اليوم الثلاثاء.

وبدورها زعمت "نجمة داود الحمراء" أنها العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته بعدها إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج.

وذكرت مصادر طبية أن "المصاب كان ملقى على الأرض وفاقدا للوعي ويعاني من جروح نافذة في جسده، قدمنا ​​له على الفور علاجا طبيا متقدما في المكان، وقمنا بنقله إلى المستشفى عندما استقرت حالته".

ومن جانبها، وصلت شرطة الاحتلال إلى المكان وشرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.