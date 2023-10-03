فلسطين اليوم

تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم، يبحث عشاق كرة القدم الأوروبية لاسيما متابعو ريال مدريد ونابولي عن، تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم، التي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، ويعلق عليها المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، بينما تبث المباراة على قنوات، beIN Sports HD 1 Sky Sport Uno Italia، Kanal A Slovenija.

تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم

تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم، من أقوى وأهم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عندما يتقابل فريقا ريال مدريد ونابولي، فهما فريقان يمتلكان مجموعة كبيرة من المواهب والنجوم الكروية على مستوى العالم، لذا تجد اهتمام عشاق كرة القدم كبيراً بهذه المباراة، ما يدفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم.





تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم

تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم، تشكيلة ريال مدريد المتوقعة امام نابولي في دوري ابطال أوروبا، إذ من المتوقع أن يخوض المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي تشكيلته الأساسية ضد نابولي، على النحو التالي: - في حراسة المرمي: - كيبا، في خط الدفاع: - داني كارفاخال، إدواردو كامافينجا، أنطونيو روديجر، ناتشو، في خط الوسط: - جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، في خط الهجوم: - جوسيلو، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم

تشكيلة ريال مدريد ونابولي في دوري ابطال أوروبا اليوم، ويشهد معب دييغو ارماندو مارادونا قمة كرويبة بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يدخل نابولي اللقاء بالتشكيل التالي: ميريت؛ دي لورينزو، أوستيجارد، ناتان، أوليفيرا؛ أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي؛ بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.