الاحتلال يحول أسيراً من جنين للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

حولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 3-10-2023، أسيراً من بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة المحتلة إلى الاعتقال الإداري.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: "إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، حولت الأسير عبد الغني حمزة حرز الله من جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر".

وأوضح سمور أن هذا القرار جاء عقب انتهاء مدة حكمه البالغة 10 أشهر، علما أنه معتقل منذ 30/11/2022.