اليوم افتتاح سوق اليرموك بشكل رسمي في غـــزة

فلسطين اليوم

افتتحت بلدية غزة صباح اليوم الثلاثاء 3/10/2023 سوق اليرموك الشعبي بعد ان تم إخلاء سوف فراس بشكل كامل خلال الايام الماضية .

وقال م. حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة ان سوق اليرموك الجديد سيضم 638 محلاً تجارياً موزعاً على 4 وحدات من بينها 72 محلاً للخضار و22 للأقمشة 48 لأغراض متعددة 68 لملابس البالة.

وتمنى مهنا ان يساهم السوق في تنشيط الحركة التجارية في المدينة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية متطلعين بأن يكون مكاناً مميزاً للتسوق.

وأشار الى ان السوق الجديد يمتاز بمجموعة من الخدمات ذات الجودة العالية الغير موجودة بمعظم أسواق المدينة.

يمتاز السوق بخط كهربائي على مدار الساعة وخط مياه دائم لأصحاب المحال التجارية ومحطة تحلية للمياه.

وبين ان هناك حراسة ليلية وكاميرات مراقبة للسوق وحمامات ذكية ومواقف للسيارات وعربات توصيل البضائع.

ويقع سوق اليرموك في منطقة واسعة نسبياً ويمكن الوصول إليه من عدة مداخل أبرزها مدخله الرئيس في شارع الوحدة بجوار "كراج" البلدية مباشرة ويشهد السوق حركة تجارية نشطة في أيام الجمع والسبت فقط، فيما سيتم بعد افتتاحه العمل به على مدار أيام الأسبوع.

يذكر أن بلدية غزة تخطط لتطوير سوق فراس بشكل كامل على مساحة السوق البالغ نحو 33 دونماً وإنشاء سوق تجاري كبير ليكون معلم في وسط المدينة يعيد للمكان بعده التاريخي والتجاري.