أوقاف القدس: الأقصى في خطر ونرفض إجراءات الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد

فلسطين اليوم

أكد مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية "في القدس على أن "الأقصى في خطر كبير"، داعيا المسلمين إلى الحفاظ عليه. وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد في القدس.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، "الرفض المطلق لفرض سياسات الأمر الواقع الظالمة القائمة على منطق القوة التي تمعن بها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك".

وقال المجلس في بيانه، "لن تثنينا سياسات الاحتلال المقيتة عن الصدوح بالحق والتمسك بمواقفنا الراسخة في الدفاع عن مسرى رسولنا الأعظم المسجد الأقصى المبارك وهويته ورسالته كمسجد إسلامي بكل مساحته وفضائه فوق الأرض وتحتها، حتى أدنى قواعده المتجذرة في عمق الأرض المبارك فيها وحولها، والمعرفة تاريخيا ودينيا بكل ما دار عليه سور الأقصى والبالغة مساحتها 144 دونما".

وأكد المجلس أن "للمسلمين وحدهم الحق الحصري في المسجد الأقصى عبادة ورفادة وسيادة تحت وصاية هاشمية (أردنية) تاريخية مباركة، نشد بها أزر أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".

وأدان المجلس "حرمان شرطة الاحتلال جموع المصلين المسلمين من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، عبر تحويل مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية وشرطية عنصرية لا تعطي حق التنقل سوى لمجموعات المتطرفين اليهود".

ودعا المجلس المسلمون إلى الحفاظ على المسجد الأقصى "وأن هذه الإجراءات تستدعي من بعض دول العالم الحر وخاصة العربية والإسلامية وقف حالة التهاون والتواطؤ بحق القدس ومقدساتها، والتحرك العاجل الجاد بمستوى الخطورة التي تتعرض لها قضية الأقصى المبارك، والتي كانت وستبقى قضية إسلامية جامعة وأمانة عظيمة في أعناق كل مسلم".