البريم : المناورة العسكرية رسالة مهمة للعدو بأن سرايا القدس لا زالت حاضرة في الميدان

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، اليوم الثلاثاء 3-10-2023، أن المناورة العسكرية التي أطلقتها "سرايا القدس" في شمال القطاع تأتي في إطار الإعداد وتجهيز القوة بعد معركة "ثأر الأحرار" التي قدمت فيها خيرة قادتها في العمل العسكري.

وقال البريم في مداخلة عبر إذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "هذه المناورة حملت اسم "الشهداء بشائر النصر" وهو عنوان كبير تؤكد من خلالها حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس أن البوصلة الجهادية للحركة لا زالت متمسكة بنهج المقاومة ولن تتراجع عنه مهما كلف من تضحيات".

وأضاف البريم: "سرايا القدس اختارت توقيت المناورة اليوم كبشرى لشعبنا الفلسطيني الذي يتوق للحرية والتحرير ويدافع عن حقوقه، مبيناً أن المناورة هي رسالة مهمة للعدو بأن سرايا القدس التي واجهت العدو في كل المعارك السابقة واستطاعت الثأر للحرائر والمسجد الأقصى وللأسرى، كما أنها ثبتت معادلة وحدة الساحات، أنها اليوم لا زالت حاضرة في الميدان ولا زالت على عهد الإعداد والتجهيز ومشاغلة العدو".

وأوضح أن رسالة المناورة العسكرية للسرايا من خلال اختيار مكانها بقربها من الحدود مع الاحتلال، للتأكيد على أن نيران سرايا القدس تقترب يوماً بعد يوم من قلب كيان الاحتلال، وأن عيون جنود سرايا القدس تراقب سلوك العدو وجنوده وضباطه في كل الميادين والساحات، وأن غزة في قلب هذه المعركة بحفاظها على دورها وموقعها المركزي من الاشتباك الذي تقوده اليوم "الجهاد الإسلامي" في كافة الساحات.

وبين البريم أن مناورة "سرايا القدس" حملت في داخل التشكيلات العسكرية للمناورة أسماء الشهداء في معركة "ثأر الأحرار" وفاءً لهم، بحيث توزعت على كافة المجموعات والفصائل العسكرية التي تشارك في هذه المناورة.

وتابع قائلاً: "هذه المناورة هي بالذخيرة الحية وتُعد من أعنف المناورات التي نفذتها سرايا القدس، مبيناً أن ذلك يدل على مستوى جهوزية جنودها في ميدان المواجهة كما في كافة الميادين الأخرى".

وأشار البريم إلى حركة الجهاد لحركة الجهاد الإسلامي لا تزال رقماً صعباً على الساحة الفلسطينية بالرغم من الاعتقالات والاغتيالات والمطاردة لقادتها وكوادرها، مؤكداً أن لا زالت "الجهاد الإسلامي" وسرايا القدس في عين العاصفة وفي مركز الاستهداف اليومي من الاحتلال.

وكشف مصدر عسكري كبير في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تفاصيل المناورة العسكرية التي ستنفذها سرايا القدس على أرض المحررات الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء تزامناً مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المناورة هجومية بطابعها وهذا يحمل دلالات مهمة لناحية التكتيك العسكري لدى سرايا القدس، إذ سيتم الإغارة –افتراضاً- على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، وهي ( زكيم - إيرز - دوغيت – موقع الإرسال 16) .

وأشار المصدر إلى أن المهام سينفذها (سرية الشهداء القادة) وهي تضم أفراداً من قوات النخبة في سرايا القدس وقد تم تقسيم الفصائل العسكرية بأسماء الشهداء القادة في معركة "ثأر الأحرار" في دلالة على اقتفاء أثر الشهداء والسير على خطاهم، موضحاً، أن هدف الهجوم على المواقع هو تدميرها ومحاولة أسر جنود وتعزيز جبهة المقاومة الداخلية.