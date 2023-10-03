مدير دائرة الحج والعمرة: لهذا السبب تأخر انطلاق موسم العمرة من قطاع غزة !

فلسطين اليوم

أعلن رامي أبو ستيتة القائم بأعمال مدير دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة اليوم الثلاثاء 3/10/2023 ، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإطلاق موسم العمرة هذا العام وأبرنا بعض العقود اللازمة وأتممنا إعادة تأهيل شركات الحج والعمرة وننتظر إبرام عقد النقل الجوي مع الخطوط الجوية الفلسطينية والمتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.

وبين أبو ستيتة خلال تصريحات لإذاعة الأقصى :" كنا نتوقع انطلاق رحلات العمرة في منتصف الشهر الحالي، ولكن نظراً لعدم إبرام اتفاق النقل الجوي تم تأجيلها ونتوقع انطلاقها مع نهاية الشهر الحالي".

وقال:" لا يوجد أي عوائق أمام موسم العمرة هذا العام والأمور تسير وفق ما هو مرتب له والتأخير في موعد انطلاق الموسم يرجع لاستكمال بعض الإجراءات اللازمة".