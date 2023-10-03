كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الساعة 11:45 ص|03 أكتوبر 2023
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.

ودعت الهيئة في بيان لها المسافرين إلى التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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