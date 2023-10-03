فلسطين اليوم

أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شكّلت نقلة نوعية في العمل المقاوم، وإضافة مهمة للحركة الوطنية الفلسطينية، مهنئاً أمينها العام القائد زياد النخالة وأعضاء المكتب السياسي وقادتها وكوادرها بانطلاقتها الـ 36.

وشدد البريم في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن حركة الجهاد الإسلامي تبنت مفهوم المقاومة الشاملة لإركاع العدو الصهيوني وإبقاء جذوة الجهاد والمقاومة مشتعلة على أرض فلسطين.

وقال: "تربطنا علاقة قوية ومتينة جداً بالإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، نشعر بالفخر والاعتزاز من تلك العلاقة"، مضيفاً: "اختلطت دماء كوادرنا وقادتنا في كثير من المعارك والعمليات المشتركة التي أسهمت في هروب العدو الصهيوني من أرض غزة".

"وأضاف: "نتمسك بهذه العلاقة المتينة المرتبطة بأواصر الدم، إذ استطاع قادة كوادر ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس تمريغ أنف العدو الصهيوني في أكثر من مواجهة ومعركة".

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحتفل يوم الجمعة المقبل 6/ 10/ 2023 بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها الجهادية، بإقامة مهرجان حاشد " الشهداء.. بشائر النصر" على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.