الرابطة الإسلامية: إرث الشهيدين الحلبي والتلاحمة سيبقى حاضرًا وملهمًا لاستمرار مسيرتهما

فلسطين اليوم

أكدت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، "أنّ دماء الشهيدين مهند الحلبي وضياء التلاحمة ووعيهم الثوري ما تزال تسري في ذاكرة شعبنا وحركتنا المجاهدة، وتجدد فينا روح الانتفاضة الممتدة من القدس إلى كل ساحات الصمود والمواجهة رغم حجم التضحيات والمعاناة".

وقالت الرابطة الإسلامية في بيان صحفي صدر عنها: "إن إرث الشهيدين مهند الحلبي وضياء التلاحمة في جامعة القدس "أبو ديس" وفي كل مواقع وقلاع العمل الطلابي للرابطة الإسلامية سيبقى حاضرًا وملهمًا لاستمرار مسيرتهما، وتجديد العهد معهما وفاءً لهذا النهج الأصيل".

ودعت، الحركة الطلابية بكل أطرها العاملة إلى برنامج جاد، لنصرة أهلنا في القدس والانتماء لها والدفاع عنها وتعزيز حضورها في أوساط الطلبة، في ظل ما تتعرض له من انتهاكات خطيرة تستهدف هويتنا العربية والإسلامية.

وأضافت: "على خطى مفجر الانتفاضة، هب أحرار الإيمان والوعي في جامعة القدس وبيرزيت والنجاح والبولتيكنك والخليل والعربية الأمريكية والتقنية وخضوري وغيرها، بقوافل بوصلتها القدس، وشعارها بأن المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر".

وترحمت الرابطة الإسلامية، على روح الشهيد المجاهد مهند الحلبي "مفجر انتفاضة القدس"، وصديقه المهندس ضياء التلاحمة الذي سبقه إلى الشهادة بأيام عديدة، وعلى كل شهداء شعبنا على امتداد معركته المستمرة حتى التحرر من نير الاحتلال وإرهابه.