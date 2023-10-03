ارتفاع متسارع للدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 3/10/2023

فلسطين اليوم

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 3/10/2023 ارتفاعه الصاروخي والمتسارع لليوم الثاني على التوالي ، حيث سجل ارتفاعاُ خلال يومين بمقدار 0.4 ، ليصل الارتفاع اليوم 3.85 شيقلاً بعد ان كان يوم الأحد الماضي 3.81 شيقلاً ، وسط ترجيحات ان يواصل الارتفاع ولا يتخطى مستوى الثبات عند أعلى درجات الثمانيات .

ارتفاع متسارع للدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 3/10/2023

المختص في الشأن الاقتصادي والمالي أحمد أبو قمر، قال سبب استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى حالة الهدوء التي يشهدها كيان الاحتلال بسبب استمرار الاحتفال بــ"أعيادهم"، التي تقلل من حجم التداولات في البورصة "الإسرائيلية" على عملة الشيكل، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولار شيكل على كسر مستويات 3.85 شيكل.





ارتفاع متسارع للدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 3/10/2023

توقع المختص أبو قمر في مقابلة لـ "فلسطين اليوم الإخبارية"، انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، عقب انتهاء "الأعياد اليهودية"، وعودة إلى المستويات السبعينية، مضيفاً: "الأمر بحاجة إلى بعض ظهور بعض البيانات التي لها علاقة بعملية التضخم الأمريكية من شأنها أن تُحرك الأسواق وتدفع بالمستثمرين لبيع العملة الأمريكية، لتهبط إلى مستوى السبعينيات".

ارتفاع متسارع للدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 3/10/2023

ونقدم لكم اسعار صرف العملات والدولار اليوم الثلاثاء 3/1/2023 .

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.85 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.41 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل