إذاعة الاحتلال : مناورة الجهاد الإسلامي تًفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة بغلاف غزة

فلسطين اليوم

زعمت اذاعة الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء 3/10/2023 ، انه تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بغلاف غزة جراء مناورات للجهاد قرب الحدود".

وقالت اذاعة الاحتلال انه تم تفعيل صفارات الإنذار في التطبيق الداخلي للجبهة الداخلية ولكن لم تسقط أي صواريخ داخل الغلاف وجميع الصواريخ أطلقت من مناطق مجاورة لمستوطنات الغلاف وهناك شبهات بسقوط إحداها قبالة سواحل زيكيم .

وكشف مصدر عسكري كبير في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تفاصيل المناورة العسكرية التي ستنفذها سرايا القدس على أرض المحررات الفلسطينية في قطاع عزة اليوم الثلاثاء تزامناً مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المناورة هجومية بطابعها وهذا يحمل دلالات مهمة لناحية التكتيك العسكري لدى سرايا القدس، إذ سيتم الإغارة –افتراضاً- على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، وهي ( زكيم - ايرز - دوغيت – موقع الإرسال 16) .

وأشار المصدر إلى أن المهام سينفذها (سرية الشهداء القادة) وهي تضم أفراد من قوات النخبة في سرايا القدس وقد تم تقسيم الفصائل العسكرية بأسماء الشهداء القادة في معركة "ثأر الاحرار" في دلالة على اقتفاء أثر الشهداء والسير على خطاهم، موضحاً، أن هدف الهجوم على المواقع هو تدميرها ومحاولة أسر جنود وتعزيز جبهة المقاومة الداخلية.