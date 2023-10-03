سرايا القدس تنفذ الآن مناورة "الشهداء بشائر النصر" تُحاكي الاغارة على مواقع صهيونية

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أنها تنفذ الآن في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة «الشهداء بشائر النصر» الهجومية المتقدمة، بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت سرايا القدس، إلى أن المناورة العسكرية، تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية.

وكان مصدر عسكري كبير في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كشف عن تفاصيل المناورة العسكرية التي ستنفذها سرايا القدس على أرض المحررات الفلسطينية في قطاع عزة اليوم الثلاثاء تزامناً مع الذكرى الـ 36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن المناورة هجومية بطابعها وهذا يحمل دلالات مهمة لناحية التكتيك العسكري لدى سرايا القدس، إذ سيتم الإغارة –افتراضاً- على عدد من المواقع العسكرية الصهيونية، وهي (زكيم - ايرز - دوغيت – موقع الإرسال 16).