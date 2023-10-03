بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في رابع أيام ما يُسمى بـ "عيد العرش"

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، المسجد الأقصى المبارك بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في رابع أيام ما يُسمى بـ "عيد العرش العبري".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: " بأن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى في رابع أيام ما يسمى عيد العرش العبري، وأدوا طقوساً تلمودية".

عيد "العرش" هو عيد ديني ورد في "التناخ"- كتاب يهودي مقدس- ويأتي بنفس الشهر بعد "عيد الغفران"، ويرتبط بذكرى سكن اليهود في الخيم وتحت المظلات خلال ضياعهم في سيناء، ونزول المن والسلوى.

يعد عيد "العرش" أحد الأعياد المركزية في اليهودية ويُعرف بالعبرية "سوكوت" أي "المظال" أو "العُرش"، ويتم تحديد موعده سنويا وفق التقويم العبري القمري، بحيث كان يجري في نهاية موسم جني الثمار، أي ابتداءً من نهاية شهر أيلول وحتى النصف الثاني من شهر تشرين أوّل (وفق التقويم الميلادي).