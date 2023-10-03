اندلاع مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 3-10-2023، في قرية رمانة غرب جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية رمانة بعد اقتحام قوة من جيش الاحتلال البلدة.

وأوضحت المصادر، أنه شن الاحتلال حملة تفتيش وتمشيط واسعة في مركز القرية، أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.

جدير ذكره أنه لا تزال تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب في قرية جلبون القريبة من مدرسة ذكور الثانوية، ووضعت كاميرات تسجيل ومراقبة على سطح المنزل.