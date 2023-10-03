الإعصار "كوينو" يقترب من اليابان

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء 3-10-2023، عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.

وبحسب الأرصاد اليابانية، يرصد الإعصار "كوينو" حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.

وتصل سرعة الرياح في وسط الإعصار إلى حوالي 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.

وقالت السلطات اليابانية: "إن إعصار "كوينو" قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموجات في البحر".

ودعت السلطات سكان المناطق الساحلية للحذر الشديد.