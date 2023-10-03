مقتل 29 جندياً نيجيرياً في هجوم مُسلح

فلسطين اليوم

قتل 29 جندياً نيجرياً اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في هجوم شنه مُسلحون مجهولون، فيما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية الحداد الوطني لمدة 3 أيام.

وأوضحت وزارة الدفاع النيجيرية، أنّ الجنود استُهدفوا باستخدام عبوات ناسفة وعربات تفجيرية من قبل أكثر من مئة مُسلح.

وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالاً عنيفاً، منذ سنوات، مع جماعات مُسلحة مختلفة.

وكان جيش النيجر، قد أعلن، في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم، من السلطة بسبب المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).