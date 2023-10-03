إصابة عسكريين سوريين بعدوان "إسرائيلي" على دير الزور

فلسطين اليوم

أصيب عسكريان سوريان، فجر اليوم الثلاثاء 3-10-2023، بجروح جراء عدوان "إسرائيلي" على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور شرق سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" نفذ في ساعة متأخرة من ليلة أمس عدواناً جوياً على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.

وأوضحت أن القصف أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.