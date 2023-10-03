إصابة عسكريين سوريين بعدوان "إسرائيلي" على دير الزور

الساعة 08:01 ص|03 أكتوبر 2023
قصف سوريا.jpg
قصف سوريا.jpg

فلسطين اليوم

أصيب عسكريان سوريان، فجر اليوم الثلاثاء 3-10-2023، بجروح جراء عدوان "إسرائيلي" على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور شرق سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" نفذ في ساعة متأخرة من ليلة أمس عدواناً جوياً على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.

وأوضحت أن القصف أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

كلمات دلالية

اصابة عسكريين عدوان إسرائيلي شرق سوريا