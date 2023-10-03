إصابات بهجوم للمستوطنين على بلدة "جالود" جنوب نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في جالود، وذلك بحماية جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين، مساء أمس الإثنين، خلال تصدي أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، لهجوم مماثل للمستوطنين.