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قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 3-10-2023، كما هو موضح في الجدول التالي:
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|4
|2
|خيار
|1
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|5
|8
|ثوم
|8
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|5
|11
|قرع
|2
|12
|ليمون
|2.5
|13
|ملوخية
|1.7
|14
|فصوليا
|10
|15
|بصل
|4
|16
|بيض
|13
|17
|دجاج
|11
|18
|لحمة
|44