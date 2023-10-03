طقس فلسطين: أجواء خريفية غائمة اليوم

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، الثلاثاء 3-10-2023، أن يكون الجو خريفياً لطيفاً في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.